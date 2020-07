Joao Mario torna all'Inter: niente riscatto da parte della Lokomotiv Mosca (Di giovedì 23 luglio 2020) La Lokomotiv Mosca non ha esercitato il diritto di riscatto per Joao Mario, che farà dunque ritorno all'Inter e cercherà una nuova destinazione in vista della prossima stagione, non rientrando nei piani tecnici dell'allenatore Antonio Conte. Il trequartista portoghese ha voluto ringraziare società, compagni e tifosi per l'esperienza trascorsa in Russia, dove ha collezionato una rete e sei assist in 22 presenze complessive tra campionato e Champions League. Visualizza questo post su Instagram Я... Leggi su 90min

