I tifosi della Juve esonerano Sarri: sui social impazza il #SarriOut (Di giovedì 23 luglio 2020) In attesa di vincere lo scudetto che nessuno vuole, e di giocarsi la rimanente Champions a Lisbona, Sarri ha un problema più pressante: i tifosi della Juventus. La sconfitta al 92′ contro l’Udinese ha scoperchiato per l’ennesima volta quest’anno il pentolone sobollente delle critiche: rivogliono Allegri, rivogliono i pareggi brutti, rivogliono vincere e basta. Il bel gioco, la rivoluzione – ora lo urlano sui social – non l’hanno mai voluta. E impazza l’hashtag #SarriOut, di tendenza su Twitter. I tifosi della Juve esonerano Sarri. #SarriOut Il grande mister Allegri oggi avrebbe almeno pareggiato. Il filosofo ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : Reggiana, la bolgia dei tifosi prima della finale playoff | VIDEO ?? - MediasetTgcom24 : Manifestazione dei tifosi della Roma a Trinità dei Monti, indaga la Digos #roma - giornalettismo : Con i contagi da #coronavirus in aumento in #EmiliaRomagna, ieri a #reggioemilia i tifosi della #Reggiana sono sces… - napolista : I tifosi della Juve esonerano Sarri: sui social impazza il #SarriOut La sconfitta con l’Udinese scoperchia il pent… - marcomaggi83 : @fanpage @a_defranciscis Solo ora? I tifosi è 1 anno che dicono che non è all'altezza della situazione! Grande, gra… -