Fials sostiene la proposta di legge per il rapporto esclusivo e la libera professione intra-moenia per i professionisti sanitari (Di giovedì 23 luglio 2020) Non possiamo che apprezzare e condividere la proposta presentata dalla senatrice Paola Boldrini, capogruppo PD nella Commissione Sanità della Repubblica, in tema di “Disposizioni in materia di rapporto di lavoro esclusivo degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica, dipendenti delle aziende degli enti del Servizio sanitario nazionale”. Tale disegno di legge, così scrive in una nota Giuseppe Carbone, il Segretario Generale Fials, propone contenuti analoghi alle proposte e rivendicazioni riportate nella proposta contrattuale 2019-2021 Fials e, di riflesso, a quelle attese di ... Leggi su liberoquotidiano

ASL DI BRINDISI, ACCORDO SULLA PREMIALITÀ COVID.

