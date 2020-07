Cosa succedeva nella caserma dei carabinieri di Piacenza? (Di giovedì 23 luglio 2020) Due stazioni mobili e otto carabinieri: è la soluzione approntata dall?Arma per far fronte alla gestione del presidio dopo il sequestro e gli arresti nella caserma di Piacenza Levante. Venerdì cominceranno gli interrogatori di garanzia dei sei carabinieri arrestati (cinque in carcere e uno ai domiciliari) nell'ambito dell'indagine che ha portato anche al sequestro dell'immobile di via Caccialupo. Secondo l'accusa, e le intercettazioni contenute nell'imponente ordinanza di 900 pagine sembrerebbero confermarlo, i carabinieri si sarebbero resi protagonisti di pestaggi, spaccio di droga, arresti illegali, festini con escort. "Non c'è stato quasi nulla di lecito in quella caserma", ha detto il procuratore capo, Grazia Pradella ... Leggi su agi

