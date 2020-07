Antonella Clerici pronta a dire di si, ma non solo alla Rai (Di giovedì 23 luglio 2020) In un’intervista al settimanale Oggi, Antonella Clerici parla della sua Casa nel Bosco, di chi l’ha messa in panchina un anno fa e dei suoi progetti d’amore con il compagno Vittorio Garrone… Al settimanale Oggi, Antonella Clerici ripercorre i suoi rapporti con i vari direttoi, con chi l’ha messa in panchina, chi l’ha riporta in campo: “Sentirsi stimati fa piacere a tutti, no?”. Tornare in diretta, a mezzogiornoArticolo completo: Antonella Clerici pronta a dire di si, ma non solo alla Rai dal blog soloDonna Leggi su solodonna

_stayintherain_ : RT @suh0_l: Ma è Antonella Clerici - lucabersa : Cotoletta di Antonella Clerici Is the new petto di pollo di Elisabetta Canalis - maiocchirosanna : Antonella Clerici torna in tv: «Elisa Isoardi ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me»… - sajxxng : RT @suh0_l: Ma è Antonella Clerici - zazoomblog : Antonella Clerici su Elisa Isoardi: “Le auguro di trovare una ‘sua’ trasmissione” - #Antonella #Clerici #Elisa… -