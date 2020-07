Antonella Clerici, la sua nuova trasmissione al posto de “La prova del cuoco” e a proposito della Isoardi dice “per lei è una liberazione” (Di giovedì 23 luglio 2020) Da settembre non andrà più in onda “La prova del cuoco” , trasmissione della fascia di mezzogiorno di Rai Uno andata in onda per vent’anni a cui il pubblico era molto affezionato. L’alternarsi della conduzione de “La prova del cuoco” “La prova del cuoco” ha visto l’alternarsi alla conduzione di Antonella Clerici e Elisa Isoardi. Se all’inizio la sostituzione della Isoardi con la Clerici è avvenuta perché Antonella doveva partorire e, dunque, si pensava fosse una sostituzione momentanea e breve, poi le cose non sono andate esattamente così ed è rimasta al suo ... Leggi su baritalianews

infoitcultura : Antonella Clerici al settimo cielo, la famiglia si allarga: ‘Che emozione grande…’ - infoitcultura : Antonella Clerici al settimo cielo | la famiglia si allarga | 'Che emozione grande…' - infoitcultura : Antonella Clerici, il gesto per Elisa Isoardi: basta rivalità tra le due conduttrici - infoitcultura : Antonella Clerici | il lavoro paga sempre | una soddisfazione immensa - infoitcultura : Antonella Clerici ed Elisa Isoardi, sorpresa per i fan: il gesto inaspettato dopo La Prova del cuoco -