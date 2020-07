Una Vita, 22 luglio 2020: anticipazioni puntata di oggi. I sospetti di Felipe (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una Vita, 22 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 22 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Il ritorno di Genoveva dopo la tragica morte di Samuel ha sconvolto tutti nel quartiere. Soprattutto perché la vedova Alday in poche settimane si è risposata con un tale Alfredo Bryce, che sta conquistando tutti nel quartiere con i suoi modi e le sue parole. L’unico ad essere insospettito dalla coppia è Felipe. L’Alvarez-Hermoso infatti trova molto sospetto questo matrimonio e soprattutto il modo in cui Bryce parla con i vicini. ... Leggi su zon

matteosalvinimi : Questa è la vita reale dei lampedusani. Una cosa è certa: con porti aperti e sbarchi triplicati siamo tornati ad es… - poliziadistato : #BorisGiuliano è uno di quei nomi che non si possono dimenticare, ucciso per aver dichiarato guerra alla mafia il… - AmorosoOF : #Karaoke è disco di platino! Io non so cosa dire... mi emoziono, sì, mi emoziono ancora... ed emozionarsi per una… - barbarabali10 : RT @GabriellaBargh1: #WAL NESSUNO PUÒ AIUTARE POLDO? HA UNA PAURA FOLLE DEI TEMPORALI NN CAPISCE PIÙ NULLA CORRE SALTA E ALLE VOLTE RIESCE… - blouesoul_ : Il mio rimpianto più grande sarà sempre quello di non averli potuti vedere dal vivo, da quello non penso mi riprend… -