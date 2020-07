Serie C, la Reggiana conquista la B: un gol di Kargbo affonda il Bari (Di mercoledì 22 luglio 2020) Con un gol di Augustus Kargbo al 50’ la Reggiana batte il Bari nella finale playoff di Serie C e dopo 21 anni torna in Serie B. Il piccolo centravanti della Sierra Leone che è stato l’autentico trascinatore dei granata, nelle gare dei playoff, contro Potenza e Novara, è stato anche stasera il match winner con un preciso colpo di testa. Il Bari si è dovuto arrendere al Mapei Stadium e dovrà rinviare al prossimo anno il ritorno tra i cadetti. Reggiana che ha iniziato bene la gara colpendo due legni ma poi il Bari ha gestito meglio la gara sfiorando il pareggio negato nella ripresa dall’arbitro Paterna per un dubbio fallo di mano di Antenucci. Pugliesi trafitti dal 21enne africano di proprietà del ... Leggi su itasportpress

