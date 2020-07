Serie A, 35a giornata: Roma a valanga, il Lecce insegue il Genoa e il Brescia in B. Risultati e classifica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Trentacinquesimo turno di Serie A.L'Inter di Antonio Conte non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Fiorentina e mette nelle mani della Juventus il titolo 2019/20, infatti ai bianconeri basterà vincere a Udine per festeggiare il nono scudetto di fila. In zona Europa League vittoria sonante della Roma che asfalta 6-1 in trasferta la SPAL e si piazza nuovamente al quinto posto scavalcando il Milan. Nella zona calda della classifica vincono sia Lecce (3-1 al Brescia) sia il Genoa che si impone 2-1 nel derby della lanterna contro la Sampdoria; infine 1-1 senza troppo da chiedere tra Torino e Verona. Secondo verdetto della stagione con le Rondinelle che retrocedono in Serie B.Inter-Fiorentina 0-0Lecce-Brescia ... Leggi su mediagol

