Scala tutti i giorni la parete dell’ospedale per vedere sua madre (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non poteva entrare in reparto e lui, pur di stare vicino alla madre ricoverata per Covid, si arrampicava ogni giorno alla sua finestra.Una storia commovente che arriva dalla Palestina. L’amore di un figlio per una madre malata di coronavirus ricoverata in un ospedale di Hebron. Le norme anti Covid vietavano al figlio di potere entrare in reparto, ma lui non si è mai dato per vinto.Ogni giorno si arrampicava sulle pareti del nosocomio, si sedeva alla finestra della stanza in cui si trovava la mamma, e la guardava. Voleva restare con lei fino all’ultimo. La donna, 73 anni, non ce l’ha fatta. Ma fino all’ultimo respiro, ha avuto di fianco il suo angelo.Il giovane palestinese si chiama Jihad Al-Suwaiti. Il ragazzo ha Scalato le pareti esterne del nosocomio ogni sera ed è stato lì a guardare la ... Leggi su chenews

