Sassuolo, Rogerio: “Andremo a Napoli per vincere” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rogerio, difensore del Sassuolo (futuro avversario del Napoli, domenica alle 21:45), ha commentato così la sconfitta col Milan ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con i rossoneri. Ci dispiace perché tenevamo a questa partita per provare a raggiungere un traguardo straordinario per il Sassuolo, ma resta lo spirito della squadra per ottenere un risultato positivo. Non dobbiamo mollare, perché abbiamo gare difficili e vogliamo mantenere l’ottavo posto. Volevamo vincere e ci dispiace. Ora abbiamo il Napoli e vogliamo i tre punti per dimenticare il Milan. L'articolo Sassuolo, Rogerio: “Andremo a Napoli per vincere” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

