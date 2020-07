Salvini dice che lui è la maggioranza del Paese (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo le parole di Giuseppe Conte al Senato, è stato il turno di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha parlato del Recovery Fund definendolo un prestito strano. Poi, interrotto dal vociare dei senatori, ha detto che lui e la sua alleanza di Centrodestra sono la maggioranza in Italia e per questo è legittimato a parlare (lo sarebbe anche se fosse la minoranza). LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte sul Recovery Fund: «Il risultato non è mio, non è del governo, ma dell’Italia intera» «Lasciate parlare anche l’opposizione o vi da fastidio? Noi abbiamo ascoltato in religioso silenzio. Il presidente del Consiglio ha dato le patenti di opposizione brava e opposizione cattiva», ha detto Matteo Salvini in Senato. Poi parlando del Recovery Fund ha detto: «È il ... Leggi su giornalettismo

