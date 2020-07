Project Oxygen vuole essere l'affascinante punto d'incontro tra Death Stranding e Subnautica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, il recente studio polacco AAA, Far From Home, ha annunciato il suo primo progetto per PC, PS5 e Xbox Series X. Questo studio è composto da diversi membri che hanno già lavorato su altri giochi come Dying Light 1 & 2, Dead Island, The Medium, Chernobylite e Divinity: Original Sin 1 & 2.Attualmente il nome in codice del titolo è "Project Oxygen": il gioco unirà il genere fantascientifico agli zeppelin, in una storia che promette grandi cose. I giocatori assumeranno il ruolo di uno scienziato solitario, e dovranno esplorare una Terra ecologicamente in rovina dopo che l'umanità non è riuscita a combattere la propria estinzione.Esplorazione, sopravvivenza e successo saranno fortemente legati alla base aerea zeppelin tecnologicamente avanzata di ogni giocatore, che potrà ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Project Oxygen Project Oxygen vuole essere l'affascinante punto d'incontro tra Death Stranding e Subnautica Eurogamer.it