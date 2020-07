Parma, AutoCisa interrotta per lavori: scortato dalla Stradale in ospedale per un trapianto di cuore (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'uomo, in viaggio con la famiglia, doveva raggiungere con urgenza l’ospedale di Pisa per effettuare l'operazione Leggi su repubblica

Una scorta provvidenziale che si è concretizzata lunedì sera alle 21 circa quando un uomo insieme ai propri cari si stava recando in autovettura proveniente dalla provincia di Parma verso l ...

Code in Autocisa tra Borgotaro e Pontremoli per cantiere

Code da questa mattina sulla Parma-La Spezia Coda tra gli svincoli di Borgotaro e Pontremoli in direzione di La Spezia a causa di un cantiere.

