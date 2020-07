Mario Biondi e Big band Esercito italiano sabato in concerto a Latina (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – E’ tutto pronto per il concerto di sabato 25 luglio che vedrà insieme sul palco Mario Biondi, Pino Jodice, Fabrizio Bosso e la Big Band della Banda dell’Esercito Italiano in un Tributo ad Al Jarreau e nato da un’idea del compositore e arrangiatore Pino Jodice. Leggi su dire

alkisalgianakis : RT @arwenlotr1: Mario Biondi Prendila così - RADIOEFFEITALIA : Pooh - Ci penserò domani (feat. Mario Biondi) - WebradioFinance : Ora in onda Mario Biondi - Paradise su Webradio Finance - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Mario Biondi - Love Is A Temple - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Mario Biondi - Paradise (Piparo's Production) -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Biondi Festival di Nervi, Mario Biondi accende le serate di musica Il Secolo XIX Mario Biondi in concerto a Latina per Afron

Il 25 luglio a Latina concerto di Mario Biondi accompagnato dal trombettista Fabrizio Bosso in un tributo ad Al Jarreau: il ricavato ad Afron La Fondazione Varaldo Di Pietro e l’Associazione Culturale ...

"Yes I know… Pino Daniele", in anteprima la presentazione del libro di Carmine Aymone

É in libreria e negli store digitali “YES I KNOW… PINO DANIELE. Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolitano” (Hoepli), il nuovo libro del giornalista e critico musicale Carmine Aymone. Con ...

Il 25 luglio a Latina concerto di Mario Biondi accompagnato dal trombettista Fabrizio Bosso in un tributo ad Al Jarreau: il ricavato ad Afron La Fondazione Varaldo Di Pietro e l’Associazione Culturale ...É in libreria e negli store digitali “YES I KNOW… PINO DANIELE. Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolitano” (Hoepli), il nuovo libro del giornalista e critico musicale Carmine Aymone. Con ...