Manca l’acqua nel Vesuviano: ecco dove (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Gori comunica disservizi idrici con Mancanze d’acqua nelle città di Torre del Greco e Torre Annunziata, nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio 2020. Per quanto riguarda Torre del Greco, sono in corso Mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone: Via Lamaria, via Lamaria Ruospo, via Ruggiero ed in tutte le traverse della zona. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16:00 di mercoledì 22 luglio 2020. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di farla scorrere per alcuni minuti dai ... Leggi su anteprima24

