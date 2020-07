Il Milan tiene Stefano Pioli, saltata la trattativa con Rangnick (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Milan ha prolungato il contratto di Stefano Pioli fino al 2022. Teoricamente nulla di strano, almeno a giudicare dai risultati ottenuti dalla ripresa del campionato dopo il lockdown: sette vittorie e due pareggi, 23 punti fatti sui 27 disponibili, un rendimento straordinario e la sensazione diffusa di un gruppo unito e compatto attorno al proprio allenatore. Peccato che fino a poche ore fa Stefano Pioli fosse un allenatore esautorato da mesi, con le voci, divenute sempre più simili a certezze, che davano il tedesco Ralf Rangnick come il prossimo allenatore sulla panchina Milanista. Come non detto, dietrofront totale. https://twitter.com/acMilan/status/1285698396309921799L'annuncio Un cortocircuito mediatico senza precedenti, con la notizia ... Leggi su gqitalia

