Elezioni in Liguria: approvata la doppia preferenza di genere (Di mercoledì 22 luglio 2020) Finalmente in Liguria e stata approvata la legge sulla doppia preferenza di genere. Noi Rete Donne, che si e posta l'obiettivo di introdurre la doppia preferenza di genere da oltre 10 anni, esprime ... Leggi su globalist

AnceGenova : Oggi una ricca #rassegnastampa tra elezioni regionali, nodo ferroviario e proteste contro l'isolamento della Liguri… - LegaChiavari : #Regionali #Liguria, #Rixi (#Lega): «Bene abolizione del listino, vittoria storica, nelle prossime elezioni regiona… - SBazzoffia : @matteosalvinimi #iostoconsalvini come centro destra oltre a confermare Liguria e Veneto vincere nelle Marche così… - nicocomix : Al via collaudo del nuovo #pontemorandi di #Genova. La Regione #Liguria, storicamente partigiana e di schieramento… - Laudan1893 : Allora abbiamo 4 candidati per la Regione #Liguria. @GiovanniToti centro destra @ferruccio_sansa centrosinistra+m5… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Liguria Elezioni regionali in Liguria, Italia Viva sosterrà Massardo Telenord Cambia la legge elettorale. Stop ai nominati

Il Consiglio regionale dice sì all’unanimità all’emendamento Vaccarezza. Introdotti il premio di maggioranza e la parità di genere. .

Legge elettorale, Gruppo Pd in Regione Liguria: «Abbiamo mantenuto l’impegno con gli elettori»

Genova. «Oggi in Consiglio regionale è stata scritta una bella pagina, che ricorderemo per molto tempo. Con il voto unanime di tutta l’aula abbiamo mantenuto l’impegno che ci eravamo preso con i citta ...

Il Consiglio regionale dice sì all’unanimità all’emendamento Vaccarezza. Introdotti il premio di maggioranza e la parità di genere. .Genova. «Oggi in Consiglio regionale è stata scritta una bella pagina, che ricorderemo per molto tempo. Con il voto unanime di tutta l’aula abbiamo mantenuto l’impegno che ci eravamo preso con i citta ...