Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Quanto si sentono rappresentate le Donne e ragazze italiane nei media e sui social network? E quanto le immagini alterate che questi propongono possono compromettere la visione che le Donne hanno di loro stesse ed il proprio corpo? Dove, da anni impegnata a diffondere modelli reali e non alterati di Donne e ragazze, ha realizzato una ricerca in collaborazione con Edelman Intelligence raccontando il fenomeno della digital distortion in Italia, con il contributo scientifico di Stefania Andreoli, nota psicologa e psicoterapeuta ed inoltre membro della Commissione Iap (Istituto per l’Autodisciplina Pubblicitaria) dove si occupa di immagine della donna in pubblicità e tutela dei minori.Secondo la ricerca ‘Beauty Confidence ed ... Leggi su calcioweb.eu

bizcommunityit : Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social #social - StraNotizie : Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social - TV7Benevento : Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social... - Adnkronos : #Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social - ybel01 : RT @TRIFENILFOSFINA: oggi chiamano le radfem “estremiste” elogiando le femministe di una volta. il femminismo italiano degli anni ‘70 era e… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne 70% Donne, 70% non si sente rappresentato in immagini diffuse da media e social Tiscali.it Codogno, una coppia di over70: "Una benemerenza al dottor Andrea Lozzi"

Codogno (Lodi), 22 luglio 2020 - «Mi ha sicuramente salvato la vita. Ha capito subito che avevo un focolaio di polmonite in atto. E non mi ha lasciata sola". Gaetana Bruschi, 70 anni sale le scale del ...

Alcamo, ciclista 70enne travolto da un'auto: è grave

Alcamo (Trapani) - Stava percorrendo in sella alla sua bici la statale 113 e, poco prima della galleria Fico, in territorio di Alcamo, è stato travolto da un’autovettura. Il partinicese Paolo D’Orio, ...

Codogno (Lodi), 22 luglio 2020 - «Mi ha sicuramente salvato la vita. Ha capito subito che avevo un focolaio di polmonite in atto. E non mi ha lasciata sola". Gaetana Bruschi, 70 anni sale le scale del ...Alcamo (Trapani) - Stava percorrendo in sella alla sua bici la statale 113 e, poco prima della galleria Fico, in territorio di Alcamo, è stato travolto da un’autovettura. Il partinicese Paolo D’Orio, ...