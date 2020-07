Dal fuoco spunta un serpente. Caccia al rettile tra le fiamme (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giornata di fuoco anche ad Aprilia dove in via dell'Acqua solfa, zona Fossignano, al confine con Ardea e' scoppiato un incendio boschivo in una vasta area, intorno alle ore 14.45. Durante fase di spegnimento, durata alcune alcune ore, eè stato trovato dagli operatori di protezione civile un grosso rettile, per fortuna salvato dall'incendio e messo in sicurezza. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia e in ausilio il personale del nucleo operativo Airone. Leggi su iltempo

