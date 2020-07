Coppia Gay si Bacia in Spiaggia e Viene Allontanata dallo Stabilimento della Marina Militare (Di mercoledì 22 luglio 2020) A denunciarlo è Fabrizio Marrazzo portavoce del Gay Center, la Coppia di 20enni si è Allontanata per evitare la lite. Si stavano facendo un selfie Baciandosi e sono stati allontanati, è successo allo Stabilimento balneare della Marina Militare a Fregene, il fatto è stato poi denunciato al Gay Centere. Due ragazzi di 20 anni stavano passando del tempo assieme nel lido gestito dai militari quando qualcuno li avrebbe intimati ad allontanarsi altrimenti sarebbero andati incontro a delle conseguenze negative. Ora è sCoppiato il caso, specialmente a seguito dell’introduzione della legge Zan, contro l’omotransfobia, lo Stabilimento però non si è ancora ... Leggi su youreduaction

