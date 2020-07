Al via "Le notti dell'archeologia" a Cavriglia (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'evento si svolgerà nella suggestiva terrazza del museo, ed è necessaria la prenotazione perché il numero di posti è limitato tramite telefono allo 0553985046 o via mail a info@mineCavriglia.it. L'... Leggi su lanazione

Il Comune di Cavriglia con il Museo Mine ha aderito anche in questo 2020 a “Le notti dell’Archeologia”, l’iniziativa promossa dal 1 luglio al 2 agosto dalla Regione Toscana per promuovere musei, aree ...

I misteri dell'Atlantide del Chianti

Le Notti dell’Archeologia sono pertanto un'occasione per partecipare ... ed è necessaria la prenotazione perché il numero di posti è limitato tramite telefono allo 0553985046 o via mail a ...

