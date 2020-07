Udine sotto le stelle si allarga a Via Grazzano (Di martedì 21 luglio 2020) “In un solo mese ‘Udine sotto le stelle’ si è dimostrata capace non solo di attirare in città migliaia di persone ma di crescere rapidamente, con l’allargamento a via Vittorio Veneto e, a partire da questo sabato, a via Grazzano, a dimostrazione di quanto questa manifestazione sia apprezzata dagli esercenti della nostra città”. Lo dichiara l’Assessore al turismo e grandi eventi Maurizio Franz. “Già alcuni giorni fa abbiamo incontrato i rappresentanti dello storico e centralissimo borgo per definire i dettagli dell’ingresso della via nell’ambito dei fine settimana di questa estate Udinese. Questa volontà, unita a una grande capacità di fare squadra, non può che farci piacere ... Leggi su udine20

terribile76 : Sarebbe bello vincerlo a Udine perché quello che sarebbe stato il 5 maggio della juve si trasformerebbe nella solit… - diariodiudine : “Udine sotto le stelle”: da sabato parteciperà anche borgo Grazzano - qbquantobasta : Concerto sotto la Loggia del Lionello a Udine - - libellula58 : RT @dukana2: #Terremoto in #Friuli...ad #Udine...mentre in #Basilicata continuano a trivellare e a reiniettare reflui tossici ad altissima… - 007Vincentxxx : RT @dukana2: #Terremoto in #Friuli...ad #Udine...mentre in #Basilicata continuano a trivellare e a reiniettare reflui tossici ad altissima… -

Ultime Notizie dalla rete : Udine sotto Anche via Grazzano entra nella mappa di "Udine sotto le stelle" Il Gazzettino Compravano ville e terreni truffando anziani: sequestrato il tesoro della famiglia sinti

Anche il figlio del sessantenne è stato arrestato a Palmanova (provincia di Udine) insieme ad altri due complici ... 30 chili di oro di provenienza illecita per quasi 900 mila euro. Sotto sequestro ...

La Juve batte la Lazio e chiude i conti: scudetto più vicino

Juve-Lazio 2-1, esattamente come Ronaldo-Immobile: il match scudetto va ai bianconeri, il fenomeno portoghese aggancia a quota 30 il rivale biancoceleste nella classifica dei cannonieri. E se la sfida ...

Anche il figlio del sessantenne è stato arrestato a Palmanova (provincia di Udine) insieme ad altri due complici ... 30 chili di oro di provenienza illecita per quasi 900 mila euro. Sotto sequestro ...Juve-Lazio 2-1, esattamente come Ronaldo-Immobile: il match scudetto va ai bianconeri, il fenomeno portoghese aggancia a quota 30 il rivale biancoceleste nella classifica dei cannonieri. E se la sfida ...