Stefano De Martino che beffa! Tagliato fuori da tutti i programmi (Di martedì 21 luglio 2020) Stefano De Martino è stato Tagliato fuori da tutti i programmi di Rai 2. A quanto pare non sarà presente nella prossima stagione televisiva. Stefano De Martino (fonte Instagram @StefanodeMartino)Non sembra proprio un bel periodo per il ballerino. La scorsa settimana a Roma sono stati resi noti i nuovi palinsesti della stagione televisiva 2020/2021. In base a questi il conduttore è stato fatto fuori da tutti i programmi da lui condotti nella seconda rete di Stato. A portare De Martino in Rai era stato Carlo Freccero, ex direttore di Rai 2, che aveva puntato moltissimo su di lui. Così al ballerino gli erano ... Leggi su chenews

