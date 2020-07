Si sottopone a sterilizzazione, ma resta incinta: ospedale dovrà mantenere il figlio fino ai 25 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Si era sottoposta ad un intervento chirurgico per la chiusura delle tube, ma è rimasta incinta: gli Spedali civili di Brescia dovranno risarcire una donna e il suo compagno per la nascita del figlio indesiderato. Alla coppia andranno 92mila euro.Il Giornale di Brescia ha riportato la notizia, descrivendo così la condanna.Il giudice Elisabetta Arrigoni (magistrato della seconda sezione) ha risolto la causa intentata dalla mamma e dal papà della creatura condannando l’azienda ospedaliera cittadina a versare alla coppia residente nel Bresciano poco più di 92mila euro, frutto della moltiplicazione di 300 euro al mese per tutti i mesi fino al compimento del 25esimo anno di età del quarto erede.Secondo i consulenti tecnici del giudice, l’intervento di sterilizzazione non fu ... Leggi su huffingtonpost

aa7950568 : RT @HuffPostItalia: Si sottopone a sterilizzazione, ma resta incinta: ospedale dovrà mantenere il figlio fino ai 25 anni - HuffPostItalia : Si sottopone a sterilizzazione, ma resta incinta: ospedale dovrà mantenere il figlio fino ai 25 anni -

Ultime Notizie dalla rete : sottopone sterilizzazione Cina, le donne uigure costrette all'aborto e alla sterilizzazione: «É un genocidio» Il Messaggero Si sottopone a sterilizzazione, ma resta incinta: ospedale dovrà mantenere il figlio fino ai 25 anni

Si era sottoposta ad un intervento chirurgico per la chiusura delle tube, ma è rimasta incinta: gli Spedali civili di Brescia dovranno risarcire una donna e il suo compagno per la nascita del figlio ...

Brescia, nasce un figlio indesiderato: ospedale condannato a mantenere il bambino

Era stata sottoposta a un intervento chirurgico per la chiusura delle tube perché lei e il marito non volevano avere figli. L'operazione, però, non era riuscita. Infatti, nemmeno due anni dopo, la cop ...

Si era sottoposta ad un intervento chirurgico per la chiusura delle tube, ma è rimasta incinta: gli Spedali civili di Brescia dovranno risarcire una donna e il suo compagno per la nascita del figlio ...Era stata sottoposta a un intervento chirurgico per la chiusura delle tube perché lei e il marito non volevano avere figli. L'operazione, però, non era riuscita. Infatti, nemmeno due anni dopo, la cop ...