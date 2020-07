Sandro Gozi: "Contro Orban sullo stato di diritto volevamo di più, ma è un buon inizio" (Di martedì 21 luglio 2020) “E’ molto importante che finalemnte lo stato di diritto entri nel bilancio europeo. Aver indicato la necessità di rispettare lo stato di diritto come una delle condizioni per il recovery plan e bilancio è senza dubbio un passo in avanti. Si è aperta una breccia ma va allargata”.Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe, il gruppo liberale al Parlamento europeo che comprende anche gli eletti del partito di Macron ‘La Republique en marche’, non nasconde che avrebbe voluto “di più” dal Consiglio Europeo sul rispetto dello stato di diritto come condizione per accedere ai fondi del recovery plan. Però, secondo Gozi, ... Leggi su huffingtonpost

RadioRadicale : 'Un passo in avanti fondamentale di tipo federale, perché si basa sull'idea di debito comune europeo e di obbligazi… - mesoada : @ksnt63 @visionaria_io Ma ci credono a cosa? Che l'Italia voleva gli eurobond,che avrebbero richiesto nuovi trattat… - di_meb : @luciano40397087 @marattin ?????? siamo talmente incompetenti che chi ha inventato il Recovery Fund è Sandro Gozi. Studia - ALBERTINIGabry : RT @RadioRadicale: 'Un passo in avanti fondamentale di tipo federale, perché si basa sull'idea di debito comune europeo e di obbligazioni c… - Aljangelo : RT @RadioRadicale: 'Un passo in avanti fondamentale di tipo federale, perché si basa sull'idea di debito comune europeo e di obbligazioni c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Gozi Sandro Gozi: "Contro Orban sullo stato di diritto volevamo di più, ma è un buon inizio" L'HuffPost Sandro Gozi: "Contro Orban sullo stato di diritto volevamo di più, ma è un buon inizio"

Si è aperta una breccia ma va allargata”. Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe, il gruppo liberale al Parlamento europeo che comprende anche gli eletti del partito di Macron ‘La Republique en ...

Ue, Gozi: "L'accordo secondo me è vicino"

"E’ vero che Macron e Merkel sono stati molto duri contro i Frugali e a favore dell’Italia. L’accordo secondo me è vicino, il tema è quanti sussidi dare agli Stati più in difficoltà, al momento si par ...

Si è aperta una breccia ma va allargata”. Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe, il gruppo liberale al Parlamento europeo che comprende anche gli eletti del partito di Macron ‘La Republique en ..."E’ vero che Macron e Merkel sono stati molto duri contro i Frugali e a favore dell’Italia. L’accordo secondo me è vicino, il tema è quanti sussidi dare agli Stati più in difficoltà, al momento si par ...