Salvini, “L’accordo firmato da Conte è un super Mes" (Di martedì 21 luglio 2020) Matteo Salvini è il più critico per l’accordo raggiunto dal Premier Giuseppe Conte a Bruxelles la notte scorsa, tanto da aver definito il Ricoveri Fund una sorta di “super Mes”. Il leader della Lega infatti ha commentato:“Questo piano doveva essere la salvezza dell'Europa? Ma se i soldi arrivano non prima di aprile-maggio 2021, nei mesi prossimi cosa facciamo?”Poi ha spiegato che il centrodestra andrà da Conte per “difendere gli interessi degli italiani” e che la Lega, in particolare, fare “da cane da guardia”, “da santo protettore degli italiani sul fronte lavoro, pensioni, sanità e sicurezza” e chiederà al Premier delle garanzie affinché il prestito non si traduca in manovre “lacrime e ... Leggi su blogo

