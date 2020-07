Recovery Fund, chi vince e chi perde (Di martedì 21 luglio 2020) Ursula Von der Leyen e Charles Michel (Foto: Chine Nuovelle/Sipa)Chi vince e chi perde? Dal Consiglio europeo record esce anzitutto vittoriosa l’Unione europea che, come avevamo anticipato in piena trattativa, scopre il bluff dei sovranisti. Mai, infatti, vertici di Bruxelles e Parlamento a maggioranza Salvini, Le Pen e compagnia avrebbero saputo arrivare a un accordo così imponente e ambizioso. E scopre anche le carte degli euroscettici più freschi, ormai sparsi un po’ ovunque: senza la ragnatela di sostegno tessuta dalle istituzioni Ue, una rete di sicurezza per Italia e Spagna a rischio bancarotta, dal cataclisma del coronavirus molto semplicemente non ne saremmo usciti. Il messaggio era o tutti o nessuno, e l’ha capito perfino Mark Rutte, il “signor no” olandese. La risposta rapida e massiccia è ... Leggi su wired

