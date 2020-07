Raggiunto accordo sul Recovery Fund, cosa prevede? (Di martedì 21 luglio 2020) Il presidente del consiglio Europeo Michel ha twittato “accordo” una semplice parola che annuncia l’intesa raggiunta, finalmente, riguardo il Recovery Fund. Infatti, l’acceso confronto era iniziato nella giornata di venerdì, ed è durato fino alla scorsa notte, vedendo contrapposti il presidente del consiglio Conte ed il premier olandese Mark Rutte. L’intesa raggiunta, prevede l’attuazione del freno di emergenza solo in casi del tutto eccezionali, comportando un passaggio in consiglio Europeo senza, però, conferire all’organo poteri decisionali a riguardo. La procedura di attivazione è di competenza della Commissione Europea, e le prerogative della stessa sono state esplicitate nel testo dell’accordo su richiesta di ... Leggi su quotidianpost

amendolaenzo : È fatta. Accordo storico raggiunto dopo 4 giorni e 4 notti di duri negoziati. Egoismi e veti stavano mettendo a ris… - PaolaTavernaM5S : L’accordo sul #RecoveryPackage è stato raggiunto. Un risultato storico da molti considerato impossibile da realizza… - ignaziocorrao : Accordo raggiunto #EUCO. In un Europa divisa l'#italia grazie alla tenacia di @GiuseppeConteIT riesce ad ottenere… - Giusepp66890796 : RT @M5S_Europa: La tenacia di @GiuseppeConteIT ha dato i suoi frutti: abbiamo raggiunto un risultato storico. L’#Italia e gli italiani ne… - SandroBonomi2 : RT @PoliticaPerJedi: Vertice #EUCO finito, accordo per #NextGenerationEU raggiunto. Ora Borghi, Bagnai e Rinaldi possono passare a sparecc… -

Dopo quattro giorni di trattative, al termine del vertice più lungo della storia dell'Unione Europea, si è finalmente raggiunto l'accordo fra i leader europei sul Recovery Fund e il Bilancio Ue ...