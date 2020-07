Palermo, Orlando sulla concessione stadio: “Ci sono due vie da percorrere, il canone è di pertinenza dei tecnici” (Di martedì 21 luglio 2020) La partita per la concessione dello stadio "Renzo Barbera" tra il Palermo di Hera Hora e l'amministrazione comunale resta aperta e dall'epilogo incerto.La seduta odierna del Consiglio Comunale, svoltasi in videoconferenza con la prevista partecipazione del sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, non ha sortito significativi passi in avanti ai fini della positiva risoluzione dell'annosa questione.Palermo, concessione stadio: la mail del club al Comune, la relazione sul canone e i soldi spesi per il Barbera…Elemento principale oggetto del braccio di ferro tra le parti, è l’entità del canone di locazione stagionale che il Palermo dovrebbe riconoscere al Comune per la ... Leggi su mediagol

matteosalvinimi : A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e… - ladyonorato : ????DISASTRO oggi a #Palermo! Una pioggia torrenziale ha battuto la città per qualche ora e questo è ciò che accade… - ladyonorato : A fronte del disastro di #Palermo, in cui si cercano i dispersi nei fiumi d’acqua creatisi per le strade, #Orlando… - ILOVEPACALCIO : #RenzoBarbera-#Palermo, #Orlando: 'La sponsorizzazione è consentita. In questo caso il contributo partecipativo...'… - ilSicilia : #Politica #argiroffi Palermo allagata, Orlando al contrattacco: “Dipartimento Acque e Rifiuti, sistema affaristico”… -