Martina Pecoraro: esce “Fino al prossimo abbraccio” (Di martedì 21 luglio 2020) Martina Pecoraro in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Fino al prossimo abbraccio”. Online anche il videoclip “Fino al prossimo abbraccio” (etichetta discografica Play top records) è il nuovo singolo di Martina Pecoraro, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica (ascolta su Spotify). Online anche il videoclip (regia di Alex Gritti, Produzione Artistica Luca Sala),… L'articolo Martina Pecoraro: esce “Fino al prossimo abbraccio” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

