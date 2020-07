Inzaghi: «Episodi determinanti, non meritavamo di perdere» – VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Simone Inzaghi commenta la sfida contro la Juve, determinata con una sconfitta per la Lazio. Le parole del tecnico La Lazio esce sconfitta dallo Stadium ma Simone Inzaghi non ha niente da recriminare ai suoi: il tecnico biancoceleste, nel post gara, parla così in conferenza stampa. «Rimpianto per il risultato oltre il rigore, non avremmo meritato di perdere per come siamo stati in campo e per come abbiamo tenuto il predominio, gli Episodi non ci premiano in questo momento. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo fatto una grande gara per come eravamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

