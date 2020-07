Imprese turistiche campane, bonus una tantum dalla Regione. Domande entro il 31 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) “La Direzione generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania ha approvato l’Avviso finalizzato a sostenere le Imprese del comparto turistico con sede operativa nel territorio regionale colpite dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “Covid-19″, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto il cui importo varia, per quanto riguarda le attività ricettive, in ragione della classificazione della struttura”. Lo annuncia una nota di Palazzo Santa Lucia che dettaglia: l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento previste dall’Avviso è pari a 23.867.000,00 euro, di cui 19.598.498,56 euro provenienti dai rientri dello strumento finanziario “Jeremie” della ... Leggi su ildenaro

