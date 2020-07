Chi è Manuel Bortuzzo: la storia della promessa del nuoto colpito in una sparatoria (Di martedì 21 luglio 2020) La storia di Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto colpito in una sparatoria. Questo pomeriggio, Manuel Bortuzzo è stato ospite a “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno, dal lunedì al venerdì. Il nuotatore si è raccontato a lungo, parlando, tra le altre cose, del tragico incidente del quale è stato protagonista soltanto … L'articolo Chi è Manuel Bortuzzo: la storia della promessa del nuoto colpito in una sparatoria NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

italiaserait : Manuel Bortuzzo, chi è l’ospite di Io e Te: età del nuotatore che lotta dopo l’incidente - DonnaGlamour : Chi è Manuel Bortuzzo, la stella del nuoto che sognava le Olimpiadi (e che spera ancora di guarire) - Manuel_Solinas : @DobermannSRN @paidmorals @matteosalvinimi ehm non l'ha scritto a te e non ha cercato tua madre, ma vedo che i legh… - Manuel_Solinas : @Lorenz17229236 @newsbigone @matteosalvinimi Se devi criticare per forza un partito almeno di cose vere. Dimmi dove… - EnricoB39472728 : @makkox esattamente. :) personalmente mi fa lo stesso effetto di Manuel Agnelli a Xfactor.. (chi lo ha provato lo s… -