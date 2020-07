Beatrice Valli vestito inappropriato | Ex di Uomini e Donne sommersa dalle critiche | Video (Di martedì 21 luglio 2020) Beatrice Valli è stata accusata di aver sfoggiato un pessimo abito durante il matrimonio della sua migliore amica. Le critiche arrivate sotto la sua ultima foto Instagram hanno scatenato nell’influencer una rabbia incontrollata. Quali sono state le sue parole? L’influencer Beatrice Valli durante i giorni scorsi ha partecipato al matrimonio della sua migliore amica con … L'articolo Beatrice Valli vestito inappropriato Ex di Uomini e Donne sommersa dalle critiche Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

L’influencer Beatrice Valli durante i giorni scorsi ha partecipato al matrimonio della sua migliore amica con il ruolo di testimone. Le nozze però, non si sono svolte in modo classico ma bensì hanno o ...

