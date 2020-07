Un adiuvante nei vaccini potrebbe essere d’aiuto contro il coronavirus (Di lunedì 20 luglio 2020) (foto: loops7 via Getty Images)Gli adiuvanti dei vaccini, particolari sostanze aggiunte ai vaccini, un po’ come additivi, possono rendere più efficace la risposta immunitaria. Una ricerca condotta dalla Emory University ha testato un adiuvante nel vaccino contro il virus H5n1, responsabile dell’influenza aviaria, mostrando che anche nel caso di un virus nuovo, come H5n1, l’adiuvante può avere un ruolo importante. Il risultato può aprire la strada della ricerca di un vaccino antinfluenzale che fornisca una copertura contro un più ampio numero di virus. Ma l’adiuvante può essere utile anche nell’attuale sviluppo di un vaccino contro il nuovo coronavirus ... Leggi su wired

Melanoma, vi è una terapia di precisione che previene il rischio di ricadute

Melanoma: l’AIFA ha approvato la combinazione di due farmaci per il trattamento delle recidive nei pazienti con melanoma in fase III e con mutazione BRAF. I casi di melanoma in Italia sono in continua ...

Da Fda ok a immunoterapia avelumab in prima linea per cancro alla vescica

o nei 12 mesi successivi di trattamento con chemioterapia neoadiuvante o adiuvante a base di platino, sulla base del tasso di risposta al tumore e della durata della risposta. La conferma di tale ...

