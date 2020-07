Spazio: lanciata con successo la prima prima missione spaziale araba su Marte (Di lunedì 20 luglio 2020) lanciata con successo la prima missione spaziale araba su Marte: è partita a bordo di un razzo dal Giappone, dopo un primo rinvio dovuto al maltempo. Un razzo ha portato nello Spazio la sonda ‘Al-Amal’, con partenza dal centro di Tanegashima, nel sud del Giappone. La sonda emiratina è una delle tre che puntano a raggiungere il Pianeta Rosso, con i razzi cinese e USA che vogliono sfruttare la vicinanza tra Terra e Marte, solo 55 milioni di km. ‘Al-Amal’, che vuol dire speranza in arabo, dovrebbe iniziare a orbitare intorno al Pianeta Rosso nel febbraio 2021, in concomitanza con le celebrazioni per il 50° anniversario dell’unificazione degli Emirati. Una volta in ... Leggi su meteoweb.eu

