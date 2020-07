Scoperta “psicosetta”: riduceva in schiavitù anche minori. Ecco come funzionava (Di lunedì 20 luglio 2020) Ventisei perquisizioni personali e 21 perquisizioni locali tra le province di Novara, Milano, Genova e Pavia. E' il bilancio della vasta operazione della polizia di Novara e del Servizio Centrale Operativo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino - Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato a scoprire una potente "psicosetta" con base operativa nella provincia di Novara e diramazioni a Milano e nel pavese. In due anni di indagini della Squadra Mobile è emerso che gli adepti del gruppo erano prevalentemente di sesso femminile, ma a capo c'era un uomo di 77 anni. Alla setta viene contestato il reato di associazione per delinquere finalizzato alla riduzione in schiavitù e alla commissione di numerosi e gravi reati in ambito sessuale, anche a danno di minori.Quella che è emersa è una storia agghiacciante. A capo ... Leggi su ilfogliettone

