Scandalo a corte: spunta la figlia segreta, chiesto il test del DNA (Di lunedì 20 luglio 2020) Le storie che raccontano di probabili figli non riconosciuti dai reali, sono molte. E ad oggi, alcune di queste realtà sono avvolte da un’enigma difficile da risolvere. Se la dinastia dei reali dovesse andare oltre le mura delle loro maestose residenze, il sangue blu sarebbe sparso ovunque per il mondo. La storia ha dunque un che di già sentito, in quanto non è la prima volta che Alberto Di Monaco si trovi difronte una madre, che gli chiede il test di paternità. Oltre Jazmin Grace e Alexander Coste, nati prima del matrimonio con Charlene Wittstock con la quale ha due gemelli; il Principe di Monaco potrebbe avere un’altra figlia di ben 15 anni. Tante parole sono state spese e altrettante pagine di gossip sono state riempite dai primi figli nati e sulle due rispettive madri che appartengono al capitolo ... Leggi su velvetgossip

PetroneIvan : RT @Tempi_it: Zingaretti e Raggi invitati a “dedurre” dalla Corte dei conti per l’acquisto a 263 milioni di un palazzo inagibile. Beati lor… - TGrillanda : RT @Tempi_it: Zingaretti e Raggi invitati a “dedurre” dalla Corte dei conti per l’acquisto a 263 milioni di un palazzo inagibile. Beati lor… - soloio0509 : RT @DmitryEvic: @ebreieisraele @Gianfra79238417 - DmitryEvic : @ebreieisraele @Gianfra79238417 - nonegoziabili : RT @Tempi_it: Zingaretti e Raggi invitati a “dedurre” dalla Corte dei conti per l’acquisto a 263 milioni di un palazzo inagibile. Beati lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo corte Lo scandalo della Corte d’Appello di Venezia, che decide i processi prima dell’udienza Linkiesta.it Maxi spreco Torre Parnasi. Provate a immaginare uno scandalo così in Lombardia

Supponete che un Roberto Formigoni qualsiasi – ma anche un Toti, un Fontana, un Fratello d’Italia in cima a una istituzione qualsiasi – sfrutti la sua poltrona per acquistare (sia chiaro, a lustro e p ...

Locandina "insanguinata" dei Cinque Stelle contro Musumeci, scoppia la polemica

Una locandina con la faccia di Nello Musumeci e del colore rosso. L’obiettivo è ottenere la sfiducia del presidente della Regione, ritratto così – spiegano dal Movimento 5 Stelle – “per rappresentarlo ...

Supponete che un Roberto Formigoni qualsiasi – ma anche un Toti, un Fontana, un Fratello d’Italia in cima a una istituzione qualsiasi – sfrutti la sua poltrona per acquistare (sia chiaro, a lustro e p ...Una locandina con la faccia di Nello Musumeci e del colore rosso. L’obiettivo è ottenere la sfiducia del presidente della Regione, ritratto così – spiegano dal Movimento 5 Stelle – “per rappresentarlo ...