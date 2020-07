Real Madrid, Zidane ci crede: “Combatteremo fino all’ultimo secondo per passare il turno contro il Manchester City” (Di lunedì 20 luglio 2020) Zinedine Zidane ci crede. Il tecnico del Real Madrid, dopo l'ultima partita disputata in Liga e pareggiata per 2-2, pensa ai prossimi impegni e soprattutto al ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester City dove i blancos saranno chiamati a ribaltare l'esito della sfida d'andata.L'allenatore francese ha commentato ai microfoni dei media spagnoli, come riporta anche Marca, il pareggio ottenuto in casa del Leganes ma ha anche lanciato un chiaro segnale ai prossimi rivali inglesi.Zidane: "Combatteremo fino alla fine contro il Manchester City"caption id="attachment 993103" align="alignnone" width="716" Real Madrid (getty images)/caption"Posso dire che è stata una stagione ... Leggi su itasportpress

