Oreste Casalini, morto a 58 anni il pittore e scultore avanguardista (Di lunedì 20 luglio 2020) È morto a 58 anni Oreste Casalini, sculture e pittore avanguardista. L’artista viene ricordato per la sua espressione artistica in simbiosi con quella architettonica, che rappresenta “un ‘monumentale’ raggiungimento di percorsi di ricerca segnati da una propensione naturale verso una pittura caratterizzata da veri e propri archetipi figurativi”, si legge sul suo sito. Casalini è deceduto all’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, dove era ricoverato da lungo tempo per un tumore ai polmoni. Ne ha dato notizia la moglie, Ekaterina Viktorovna Pugach-Domaevskaya, in un post su Facebook: “La prima parte della terapia (immunoterapia) è andata bene, la chemioterapia non è andata, inoltre la ... Leggi su ilfattoquotidiano

