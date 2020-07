Marigliano, arriva l’appoggio del Pd al candidato sindaco (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista delle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 Settembre 2020, il Partito Democratico di Marigliano, unitamente a tutta la coalizione politica, rinnova la propria fiducia ed il proprio sostegno al candidato sindaco Antonio Carpino. “Nel solco della continuità politico-amministrativa, l’ampio e coeso campo di centrosinistra è aperto al contributo e all’impegno di tutte le forze politiche, civiche e associative che intendono offrire il loro prezioso contributo al servizio del bene comune dei cittadini della nostra Marigliano“, si legge nella nota diffusa dal partito. L'articolo Marigliano, arriva l’appoggio del Pd al candidato sindaco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Marigliano arriva

anteprima24.it

Lo aveva annunciato nelle settimane scorse il Difensore Civico della Regione Campania, l’avvocato Giuseppe Fortunato, e alla fine è successo: sono stati nominati i commissari ad acta per i comuni di M ...MARIGLIANO - E' giallo sulle dimissioni dell' assessore alle Finanze e ai Tributi Alfonso Lo Sapio. Stando ai bene informati sarebbe arrivata via PEC al palazzo di città una mail a firma di Lo Sapio c ...