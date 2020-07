Lo schiaffo di Hamilton alla Formula 1: “scuderie immobili davanti al razzismo, è imbarazzante” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Oggi ho corso per tutti quelli che stanno lottando per arrivare a cambiamenti positivi e combattere la disuguaglianza. Tuttavia, purtroppo, come sport dobbiamo fare molto di più. È imbarazzante che molte squadre non abbiano assunto alcun impegno pubblico nei confronti della diversità o che non siamo riusciti a trovare correttamente il tempo per compiere un gesto simbolico a sostegno della fine del razzismo prima della gara“. Inizia così un lungo post pubblicato da Lewis Hamilton su Instagram. Il campione britannico torna a puntare il dito contro le scuderie di Formula 1 che non si sono volute esporre in prima linea, come lui ha fatto da sempre, sulla questione razzismo. Foto Getty / Mark ThompsonAtteggiamento che Hamilton, dopo aver dominato la gara ... Leggi su sportfair

