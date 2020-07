Lega: Caronia, 'da Candiani insulti gratuiti, si interroghi su inarrestabile fuga dal partito' (Di lunedì 20 luglio 2020) Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - "Nell'annunciare la mia fuoriuscita dalla Lega ho sottolineato le motivazioni, tutte politiche e ideali di tale scelta. Mi spiace che, confermando purtroppo proprio quanto da me detto rispetto alla cultura politica della Lega in Sicilia, il Senatore Candiani si sia abbandonato ad insulti gratuiti. Forse avrebbe fatto meglio, nel suo proprio interesse, ad interrogarsi sulle ragioni della inarrestabile fuga dal suo partito". Lo ha dichiarato Marianna Caronia, dopo aver annunciato ieri la sua uscita dal partito di Matteo Salvini. "Mi scuserà quindi il Senatore Candiani, con tutti coloro che in queste ore commentano con livore la mia scelta politica, se non intendo ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Lega: Caronia, 'da Candiani insulti gratuiti, si interroghi su inarrestabile fuga dal partito'... - tempieterre : Ars, Marianna Caronia lascia la Lega e passa al Misto - - GioFrazzica : Ars, Marianna Caronia ha lasciato il Gruppo della Lega - Dagherrotipo1 : RT @baffi_francesco: @LegaSalvini Questa si è accorta di essere sul carro sbagliato, un partito destinato a scomparire. - baffi_francesco : @LegaSalvini Questa si è accorta di essere sul carro sbagliato, un partito destinato a scomparire. -