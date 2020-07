La resilienza delle piccole imprese che hanno affrontato la crisi Covid grazie al digitale (Di lunedì 20 luglio 2020) Vendite online, servizi di delivery, social media, pagamenti digitali: durante il lockdown sono stati l'unico modo per andare avanti e anche ora, nella lunga fase di convivenza con il virus, continuano a essere fondamentali per le pmi Leggi su it.mashable

Ultime Notizie dalla rete : resilienza delle La resilienza delle società con i migliori profili ESG nella crisi Covid Finanza.com Europa, manager in calo. E serve un aggiornamento delle competenze

Sul mercato italiano delle competenze manageriali ... dal Covid le competenze manageriali assumono dunque un'importanza fondamentale per garantire resilienza, reattività e capacità di cambiamento. E ...

Quarta giornata di trattative

I trasferimenti sono necessari a una pronta ripresa per rafforzare la resilienza dei paesi che hanno più difficoltà ... ad affossare il mercato unico e la libertà di sognare delle nuove generazioni.

