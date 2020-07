La battaglia caparbia di Conte sul recovery fund (Di lunedì 20 luglio 2020) Raccontano i suoi che Giuseppe Conte si è battuto fino all’ultimo a Bruxelles per mantenere l’ammontare totale del recovery fund sui 750mld di euro, stabiliti dalla proposta von der Leyen. Altri leader si sarebbero acContentati di 700mld, sfiancati dalle trattative in corso da venerdì: questo rischia di essere il Consiglio europeo più lungo della storia recente dell’Ue. Almeno dal 2000, quando a Nizza, sull’omonimo Trattato, i leader restarono riuniti dal giovedì mattina fino all’alba del martedì seguente. Conte però in questa battaglia si è giocato tutto: reputazione europea e stabilità di governo nazionale.Alla fine riesce a ottenere una bozza finale di accordo (sempre che sia l’ultima), ... Leggi su huffingtonpost

lamico_dellABC : RT @HuffPostItalia: La battaglia caparbia di Conte sul recovery fund - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: La battaglia caparbia di Conte sul recovery fund - angela__mauro : La battaglia caparbia di Conte sul recovery fund - LaRegin87818789 : RT @HuffPostItalia: La battaglia caparbia di Conte sul recovery fund - HuffPostItalia : La battaglia caparbia di Conte sul recovery fund -

Ultime Notizie dalla rete : battaglia caparbia Di Tacchio a Dazn: “Duro ripartire ma questa squadra è caparbia” Salernonotizie.it La battaglia caparbia di Conte sul recovery fund

Raccontano i suoi che Giuseppe Conte si è battuto fino all’ultimo a Bruxelles per mantenere l’ammontare totale del recovery fund sui 750mld di euro, stabiliti dalla proposta von der Leyen. Altri leade ...

Assassin’s Creed Valhalla: il trailer su Eivor

Nelle ultime ore Ubisoft ha diffuso il nuovo trailer per Assassin’s Creed Valhalla, la nuova interazione della serie ammiraglia in uscita il 17 novembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC, che anali ...

Raccontano i suoi che Giuseppe Conte si è battuto fino all’ultimo a Bruxelles per mantenere l’ammontare totale del recovery fund sui 750mld di euro, stabiliti dalla proposta von der Leyen. Altri leade ...Nelle ultime ore Ubisoft ha diffuso il nuovo trailer per Assassin’s Creed Valhalla, la nuova interazione della serie ammiraglia in uscita il 17 novembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC, che anali ...