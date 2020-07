Jessica Biel e Justin Timberlake sono ancora genitori: l’attrice ha partorito il secondo figlio (Di lunedì 20 luglio 2020) Justin Timberlake e Jessica Biel alla sfilata primavera estate 2020 di Louis Vuitton sfoglia la gallery Jessica Biel, 38 anni, e Justin Timberlake, 39, sono diventati genitori per la seconda volta. A dare la notizia in esclusiva è il Dailymail.com. L’attrice, 38 anni, che è già madre di Silas, 5 anni, avrebbe già ricevuto anche la visita di sua madre, la “neo nonna” Kimberly Conroe Biel, ... Leggi su iodonna

