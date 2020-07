Israele guarda ad Ankara con paura (Di lunedì 20 luglio 2020) Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti “Il crescente coro di dichiarazioni anti israeliane proveniente dalla Turchia, in particolare quando si tratta della tossica miscela di retorica religiosa e nazionalista estre Leggi su ilfoglio

Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti “Il crescente coro di dichiarazioni anti israeliane proveniente dalla Turchia, ...

Cresce la minaccia turca verso Israele e l’intera regione

Il crescente coro di dichiarazioni anti-israeliane proveniente dalla Turchia, in particolare quando si tratta della tossica miscela di retorica religiosa e nazionalista estremista tipica del partito a ...

