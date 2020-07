Ischia, il Covid annulla la festa a mare di Sant’Anna (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) –La festa a mare degli Scogli di Sant’Anna, a Ischia, non “s’adda fare”. È questa, in sintesi, la scelta dell’Amministrazione Comunale e del sindaco isolano Enzo Ferrandino che ha spiegato che: “Per l’impossibilità di assicurare il rispetto delle normative anti contagio vigenti”, il 26 luglio, Ischia non festeggerà. Quella che doveva essere l’88esima edizione della simbolica sfilata delle barche allegoriche nella baia di Cartaromana è stata annullata, precedentemente, solo una volta: durante la Seconda Guerra Mondiale e nel 1954 per i festeggiamenti del centenario della apertura del porto di Ischia. Ma, ad oggi, a fronte della delicata ... Leggi su anteprima24

