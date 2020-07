Formula 1, Montezemolo senza peli sulla lingua: “un anno perso, la Ferrari è lenta. Tornare? Lo farei subito, ma…” (Di lunedì 20 luglio 2020) E’ stato a capo della Ferrari per molti anni, vivendo il ciclo d’oro con Michael Schumacher ma anche anni bui in cui tutto andava storto. Lars Baron/Getty ImagesLuca Cordero di Montezemolo conosce bene l’ambiente Ferrari, per questo motivo è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento per esprimere la propria opinione su quanto stia avvenendo all’interno del team di Maranello: “tornerei a Maranello a piedi ieri, ma ho zero possibilità. Si deve avere il coraggio di dare per persa questa stagione, ma sono molto preoccupato per le prossime perché ci stiamo giocando anche il 2021 e 2022. Il problema di oggi nasce dall’organizzazione: adesso una sola persona, e giovane, ha molte responsabilità sulle spalle perché di fatto Mattia Binotto è solo ... Leggi su sportfair

